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Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів

20 серпня 2024 15:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Блукали в очереті: на Одещині прикордонники врятували закоханих
Прикордонники врятували пару на Одещині. Фото: ДПСУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Закохана пара з Одещини хоттіла одружитися та прямувала до обласного центру автодорогою М-15. Аби не потрапляти на контролі на транзитній ділянці, вони вирішили перетнути її самотужки через плавні, де зрештою загубились. Завдяки зусиллям прикордонників жінка та чоловік перебувають в безпеці, проте за свої дії парі все одно доведеться відповідати.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Подробиці пригоди

29-річна одеситка приїхала до свого 37-річного коханого, який проживає в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Пара вирішила узаконити свої стосунки та будувати спільне життя в Одесі, однак чоловік втратив свій паспорт.

Щоб дістатися до Одеси та уникнути перевірки документів на контрольних постах автодороги Одеса-Рені, закохані вирішили обійти транзитну ділянку, яка проходить територією Молдови, через плавні. Опинившись серед непролазних боліт та густих заростей очерету, пара загубилася і понад добу пробули без їжі, води, поки їх не врятував загін ДПСУ.

Рятувальна операція

Для пошуку зниклих було залучено додаткові прикордонні наряди та безпілотні літальні апарати. Один із операторів дрону помітив людей серед заростей. Жінка, побачивши квадрокоптер, почала активно махати руками, привертаючи увагу рятувальників.

Прикордонники врятували пару з очерету на Одещині
Прикордонники за допомогою дрону помітили пару. Фото: ДПСУ
Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів - фото 2
Жінка почала подавати знаки прикордонникам. Фото: скриншот

За кілька хвилин прикордонники дісталися до пари та вивели їх з небезпечної зони. На щастя, медичної допомоги вони не потребували, хоча були вкрай виснажені та знервовані. Уже перебуваючи у безпеці, чоловік поділився деталями їхньої пригоди та зізнався, що саме під час цього випробування зробив коханій пропозицію руки і серця. 

Відповідальність за порушення

Попри щасливий фінал, обхід офіційних прикордонних пунктів та порушення режиму державного кордону не залишаться без уваги правоохоронців. У ДПСУ повідомили, що пара буде притягнута до адміністративної відповідальності.

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