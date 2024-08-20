Деокупація Криму: вибухи на півострові лунають постійно

Вибух у Криму. Ілюстративне фото: росзМІ

Українська армія продовжує реалізовувати блискучі операції зі звільнення тимчасово окупованого Криму, та про багато успіхів є дані від військових. Однак деякі дії наших бійців вимагають інформаційної тиші.

Про це в етері програми "Лінія фронту" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Не про всі події повідомляють Сили оборони, тому що є відповідні операції, які вимагають інформаційної тиші і власне самої безпеки. Але ураження по об'єктах ворожої інфраструктури і логістики, які відбуваються в Криму, продовжують етап демілітаризації нашого Криму", — зазначив Сергій Братчук.

Речник УДА зазначив, що такі операції є частиною ширшого плану зі звільнення українського Криму від російської військової присутності. Крім того, активні бойові дії тривають не лише на півострові, але й на інших напрямках південного фронту.

"Загалом ви бачите, що південь рухається постійно, ми говоримо про Тендрівську косу, Кінбурзьку, Крим. Це події, які, звичайно, пов'язані, це південний фланг, який є активним, який є динамічним", — додав Сергій Братчук.

Тож процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму триває активно і безперервно. Україна продовжує знищувати ворога на півострові та руйнувати його загарбницькі плани.