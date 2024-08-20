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На Миколаївщині пролунали вибухи

20 серпня 2024 14:49
Верзілова Єлизавета - редактор
На Миколаївщині пролунали вибухи зараз: що відомо
Вибухи на Миколаївщині 20 серпня. Ілюстративне фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На Миколаївщині зараз, 20 серпня, місцеві жителі чули вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про розбідувальний БпЛА у регіоні.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.

У миколаєві робота ППО 20 серпня
Допис військових. Фото: скриншот

Вибухи на Миколаївщині 20 серпня

Вибухи на Миколаївщині почули о 14:46. У Повітряних силах повідомили про роботу ППО у регіоні по розвідувальному дрону росіян. Окрім цього, військові попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Допис ПС. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Миколаївської, Сумської, Харківської областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, та на Луганщині.

Де лунає тривога 20 серпня
Мапа повітряної тривоги 20 серпня. Фото: скриншот

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