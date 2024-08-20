Привласнили 500 тис. грн: на Одещині накрили схему посадовця та підрядника

Договір між підрядником та замовником. Ілюстративне фото: Freepik

На Одещині поліція викрила схему розкрадання грошей, які мали піти на відновлення будинку культури. Спільники завдали державі збитків на майже пів мільйона гривень, за що тепер їх очікує тюрма.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми

Голова однієї з сільрад Болградського району залучив до свого плану директора місцевого підприємства, яке спеціалізується на будівельних роботах. Посадовець забезпечив фірмі перемогу у закупівлях, а технічний нагляд та контроль за якістю й обсягами робіт доручив близькій особі підрядника.

"Спільники внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, вказавши, що виконали будівельні роботи в повному обсязі, які насправді не були завершені. На рахунок будівельної фірми перерахували повну суму — майже 700 тисяч гривень, що фактично була завищена майже на 500 тисяч", — зазначив керівник територіального підрозділу поліції.

Яке покарання загрожує

Голові сільради, підряднику та інженеру з технічного нагляду оголосили відповідні підозри, залежно від вчинених ними злочинних дій:

за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ — внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб,

ч. 1 ст. 366 ККУ — складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Досудове розслідування відносно чиновника та підрядника вже завершено і обвинувальні акти скеровані до суду. Слідство щодо інженера з технічного нагляду триває. За скоєне правопорушникам загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років.