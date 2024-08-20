Присвоили 500 тыс. грн: на Одесчине накрыли схему чиновника и подрядчика

Договор между подрядчиком и заказчиком. Иллюстративное фото: Freepik

В Одесской области полиция разоблачила схему хищения денег, которые должны были пойти на восстановление дома культуры. Сообщники нанесли государству ущерб почти на полмиллиона гривен, за что теперь их ожидает тюрьма.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Глава одного из сельсоветов Болградского района привлек к своему плану директора местного предприятия, специализирующегося на строительных работах. Чиновник обеспечил фирме победу в закупках, а технический надзор и контроль за качеством и объемами работ поручил близкому лицу подрядчика.

"Сообщники внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, указав, что выполнили строительные работы в полном объеме, которые на самом деле не были завершены. На счет строительной фирмы перечислили полную сумму — почти 700 тысяч гривен, что фактически было завышено почти на 500 тысяч", — отметил руководитель территориального подразделения полиции.

Какое наказание грозит

Главе сельсовета, подрядчику и инженеру по техническому надзору объявили соответствующие подозрения в зависимости от совершенных ими преступных действий:

по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК — внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений по предварительному сговору группой лиц,

ч. 1 ст. 366 УК — составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Досудебное расследование в отношении чиновника и подрядчика уже завершено и обвинительные акты направлены в суд. Следствие по инженеру по техническому надзору продолжается. За совершенное правонарушителям грозит наказание лишением свободы на срок до восьми лет.