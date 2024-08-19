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Новый бювет в Одессе — наконец-то выбрали подрядчика

19 августа 2024 18:24
Верзилова Єлизавета - редактор
Выбран подрядчик для строительства бювета в Одессе: детали
Бювет в Одессе. Фото:ОГС
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе по результатам аукциона уже был выбран подрядчик для строительства нового бюветного комплекса в Пересыпском районе. На него было решено потратить более 14 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком бюветного комплекса с артезианской скважиной стал Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета. А единственным участником и, как следствие, победителем стало юридическое лицо ЧП "Гидромонтаж 1", согласившись выполнить работы за 14 340 635,17 грн. Бювет должен быть готов к 30 июня 2025г.

Победитель тендера на бювет в Одессе
Победитель аукциона. Фото: скриншошт


Отметим, что ранее подобный тендер уже проводился и "Гидромонтаж 1" предложил цену на несколько миллионов ниже объявленной, а именно 11 528 303 грн. Тогда его предложение было отклонено по неизвестным причинам.

Требования к подрядчику

Подрядчик должен пробурить и обустроить скважину бюветного комплекса в сквере возле кинотеатра "Звездный", а именно на проспекте Добровольского, 82. Там должны быть установлены двери и окна, укреплены перегородки, окрашены стены и установлены конвекторы для отопления.

Кроме этого, компания обязана привести в порядок территорию вокруг нового комплекса — обустроить дорожки, установить урны и высадить деревья и кустарники.

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