УДП сокращает рабочий день: предприятие борется с кризисом

Судно идет по реке. Фото: скриншот из видео УДП.

Из-за обострения кризиса на дунайском рынке речных перевозок Украинское Дунайское пароходство (УДП) объявило о переходе на шестичасовой рабочий день. Это позволит предприятию сократить издержки и сохранить эффективность работы предприятия.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба УДП.

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Причины изменений

УДП отмечает, что для конкурирования дунайских портов с одесскими необходимы скидки на железнодорожные перевозки в Измаил. К тому же мелководье усложняет движение баржевых караванов, а некоторые клиенты из-за этого взяли паузу в работе. Также из-за жары сократились объемы экспортируемой Дунаем агропродукции.

"В отличие от прошлых кризисов, мы принципиально не работаем в убыток. Не создаем задолженность. Все наши рейсы прибыльны. Флот работает в плюс. Весь "считаемый" груз с рынка мы забираем. Но такого груза очень немного, фрахтовые ставки на минимуме, поэтому рентабельность минимальна", — говорится в сообщении.

Часть сообщения УДП. Фото: скриншот

Оптимизация процессов

УДП теперь будет работать шесть часов в сутки. Также в администрации начали процесс оптимизации штата и сокращение накладных расходов, которые составляют 70% всех расходов компании.

"Что дальше? У нас есть видение, как диверсифицировать работу компании, создать новые рабочие места. У пароходства огромный потенциал. Но чтобы его раскрыть, компания должна выстоять", — отметили в ведомстве.



Несмотря на проблемы, предприятие не останавливает модернизационные проекты, что является условием сохранения потенциала и развития компании в будущем.