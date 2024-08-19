В Одессе осужден местный за оправдание РФ: детали следствия

В Киевском суде Одессы вынесли приговор пророссийскому местному жителю. Иллюстративное фото: ki.od.court.gov.ua

В Одессе был вынесен приговор местному жителю, который активно распространял пророссийские взгляды и оправдывал агрессию России против Украины. Человек активно поддерживал оккупантов и пытался всех окружающих склонить на сторону врага.

Об этом идет речь в решении Киевского районного суда Одессы.

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Детали дела

Житель Одессы с 2014 года поддерживал пророссийские настроения и систематически пытался склонить других к своим взглядам. Он активно использовал мессенджер Telegram для пересылки сообщений, оправдывающих временную оккупацию украинских территорий, в частности Бахмута.

Текст сообщения обвиняемого. Фото6 скриншот

В мае 2023 года подозреваемый направил сообщения через Telegram, в которых рассказывал об "успехах" российских войск в Бахмуте. Это сообщение стало ключевым доказательством по делу, поскольку оно содержало оправдывание агрессии РФ и отрицало суверенитет Украины.

Что решил суд

Согласно утвержденному соглашению о признании виновности, суд признал его виновным по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за публичное оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Определение приговора. Фотон: скриншот



Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. В течение этого времени фигурант должен:

являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Кроме того, у него конфисковали телефон с пророссийскими сообщениями.