В Одесі засудили місцевого за виправдовування РФ: деталі слідства

В Київському суді Одеси винесли вирок проросійському місцевому жителю. Ілюстративне фото: ki.od.court.gov.ua

В Одесі винесли вирок місцевому жителю, який активно поширював проросійські погляди та виправдовував агресію Росії проти України. Чоловік активно підтримував окупантів та намагався усіх навколишніх схилити на бік ворога.

Про це йдеться у рішенні Київського районного суду Одеси.

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Деталі справи

Житель Одеси з 2014 року підтримував проросійські настрої та систематично намагався схилити інших до своїх поглядів. Він активно використовував месенджер Telegram для пересилання повідомлень, які виправдовували тимчасову окупацію українських територій, зокрема Бахмута.

Текст повідомлення обвинуваченого. Фото6 скриншот

У травні 2023 року підозрюваний надіслав повідомлення через Telegram, в яких розповідав про "успіхи" російських військ у Бахмуті. Це повідомлення стало ключовим доказом у справі, оскільки воно містило виправдовування агресії РФ і заперечувало суверенітет України.

Що вирішив суд

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості, суд визнав його винним за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за публічне виправдання, визнання правомірною або заперечення збройної агресії Росії проти України.

Ухвала вироку. Фотон: скриншот



Суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік. Протягом цього часу фігурант має:

з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Окрім цього, в нього конфіскували телефон із проросійськими повідомленнями.