Підпільний бізнес в Одесі: ділки торгували гаджетами

В Одесі викрили мережу підпільних підприємців. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі накрили підпільну схему з продажу контрафактних гаджетів, яка діяла протягом трьох років. Вони продавали підробки в соцмережах та відправляли поштою по всій країні, але тепер увесь товар ділків вилучили, а їх взяли під варту.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Деталі злочину

Місцеві одеські "підприємці" зуміли створити цілий канал розповсюдження підроблених електронних пристроїв. Ділки замаскували їх під оригінальну продукцію відомих світових брендів.

Сторінка ділків. Фото: БЕБ

Спільники створили сторінку в соцмережі, на якій рекламували свій товар та знаходили клієнтів. Впродовж трьох років одесити дурили покупців та відправляли їм підробки за ціною, трохи дешевшою від оригіналу. Збитки компанії-правовласнику бренду склали понад 6,5 млн грн.

Обшуки

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартгодинники, навушники, блоки живлення та інші аксесуари, марковані логотипами популярного бренду. Окрім цього, було знайдено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнову документацію, яка доводить незаконну діяльність. Вартість вилученого майна оцінюється в 4,5 млн грн.

Контрафактна продукція. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Організатору та двом учасникам цієї "успішної" бізнес-операції повідомлено про підозру у використанні товарного знаку (ч. 3 ст. 229 КК України). Для них обрано запобіжний захід у вигляді застави, а максимальне покарання — штраф до 255 тис. грн.