Одеситок завербували для надання інтимних послуг: деталі від поліції

Затримали "бізнесвумен", яка вербувала одеситок. Фото: Нацполіція

Жителька Київщини завербувала двох одеситок для надання сексуальних послуг за кордоном. За такі послуги з "працевлаштування" вона мала отримати чималий відсоток, але тепер їй загрожує тюрма.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

35-річна жителька Київщини шукала уразливих жінок для того, аби "влаштувати їх" на роботу з надання послуг інтимного характеру в одній з країн Азії. Двом одеситкам 28 років організаторка обіцяла від 500 до 1000 доларів за ніч. За такі гроші вони мали надавати послуги vip-ескорту багатим людям, а потім переходити в більш приватну обстановку. За це, згідно схеми, організаторка мала отримати по 5000 доларів з кожної як "відсоток" від їхнього заробітку.

Правоохоронці викрили нелегальний бізнес. Фото: Нацполіція

Затримання та підозра

Жінку затримали працівники міграційної поліції. Організаторка зізналась у своїх намірах, а під час обшуку за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші, "чорнові" записи та інші докази протиправної діяльності.

Речові докази. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України у вербуванні людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого, зокрема повторно — тепер жінці загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі "бізнесвумен" перебуває під домашнім арештом.