Україна не вводитиме війська на територію Молдови - ексміністр РМ

Тираспіль, територія Придністровського регіону Молдови. Фото: REUTERS/VLADISLAV BACHEV

Ситуація із Придністровським регіоном Молдови досі залишається невизначеною, адже регіон залежний від російської військової присутності та підтримки. Україна, своєю чергою, дотримується всіх міжнародних угод і не планує будь-яких військових дій на території сусідньої країни без її згоди.

Про це в етері для Київ24 заявив ексміністр Міноборони Молдови Анатолій Шалару.

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Заява ексміністра

На думку ексміністра Міноборони РМ, було б бажано, якби Молдова разом з Україною вирішили питання присутності російських військ у Придністров'ї. Проте країна розглядає жителів цього регіону як своїх громадян і не має наміру розпочинати військові дії проти них.

"І Україна не нападатиме на Республіку Молдова. Було б бажано, на мій погляд, якби Молдова разом з Україною вирішили питання присутності російських військ у Придністров'ї. Але РМ розглядає жителів Придністров'я як власних громадян і не може розпочинати військові дії проти них", — заявив Анатолій Шалару.

Невизнане Придністров'я: що відомо

25 серпня 1991 року, лише на другий день після проголошення Україною незалежності, на території Молдови була проголошена так звана Придністровська Молдавська Республіка. Цей регіон площею 4 163 км² (що у п’ять разів більше за місто Київ), став осередком одного з перших заморожених конфліктів на пострадянському просторі.

Придністров'я з населенням близько пів мільйона людей з моменту свого виникнення залишається непідконтрольним офіційній владі Молдови. Конфлікт у Придністров'ї, що розпочався на тлі розпаду СРСР, став своєрідною "першою серією" у низці конфліктів, які Росія розпалювала і підтримувала на територіях колишніх радянських республік. Нині Придністров'я продовжує існувати як невизнана держава, залежна від РФ.