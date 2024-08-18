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Відомий волонтер Тарас Чмут опублікував загадковий допис із картою Придністров'я

18 серпня 2024 14:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Засновник фонду «Повернись живим» опублікував допис із зображенням карти невизнаного Придністров'я
Стенд з назвою республіки в невизнаній ПМР. Фото: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Засновник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут поділився загадковим дописом у соцмережах, де опублікував зображення карти невизнаного Придністров'я. Коментар до публікації залишився без пояснень, але викликав значний інтерес у громадськості.

Відповідний допис він опублікував у неділю, 18 серпня, в соцмережі Х (колишній Twitter).

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Допис Тараса Чмута. Фото: скриншот

Ні на що не натякаю

У повідомленні міститься зображення карти невизнаного Придністров'я без додаткових пояснень чи коментарів, окрім фрази: "Ні на що не натякаю".

Публікація уже викликала жваві обговорення серед користувачів соцмереж, які почали будувати різноманітні припущення щодо можливого значення цього допису. Зважаючи на активну діяльність фонду "Повернись живим" у підтримці українських військових, цей допис може мати символічне або політичне значення. Проте на цей час жодних офіційних пояснень з цього приводу надано не було.

Невизнане Придністров'я: що відомо

25 серпня 1991 року, лише на другий день після проголошення Україною незалежності, на території Молдови була проголошена так звана Придністровська Молдавська Республіка. Цей регіон, площею 4 163 км² (що у п’ять разів більше за місто Київ), став осередком одного з перших заморожених конфліктів на пострадянському просторі.

Придністров'я з населенням близько півмільйона людей з моменту свого виникнення залишається непідконтрольним офіційній владі Молдови. Конфлікт у Придністров'ї, що розпочався на тлі розпаду СРСР, став своєрідною "першою серією" у низці конфліктів, які Росія розпалювала і підтримувала на територіях колишніх радянських республік. Нині Придністров'я продовжує існувати як невизнана держава, залежна від російської військової присутності та підтримки.

Чи може Україна допомогти вирішити конфлікт в ПМР

Зазначимо, що ще на початку вторгнення Росії в Україну керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна готова надати Молдові допомогу у звільненні від російської окупації територію так званої Придністровської молдавської республіки. Втім, без згоди Кишинева, ніяких військових операцій на контингенті проводитися не буде.

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