Російські окупанти проведуть військові навчання в невизнаному Придністров’ї — реакція Молдови

Російські військові в невизнаній ПМР. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки хочуть провести російські окупанти у невизнаному Придністров’ї. Навчання триватимуть місяць. Молдова уже відреагувала та засудила ці "ініціативи".

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

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За даними Кишинева, російські загарбники планують проведення маневрів з 17 травня по 17 червня для перевірки бронетехніки на миротворчих постах. Своєю чергою Молдову про це вони не попередили завчасно.

"Молдовська делегація засуджує подібні "ініціативи", недоречні в контексті регіональної безпекової ситуації та неправомірні, оскільки вони не були схвалені на засіданні ОКК. Демонстративне та неодноразове здійснення подібних неузгоджених дій — це ще одне свідчення грубого порушення принципів миротворчої місії на Дністрі", — заявили в Кишиневі.

Окрім цього, влада Молдови попередила про можливі небажані наслідки таких провокаційних дій. Там також закликали російських "миротворців" у так званій ПМР утриматися від подібних дій.

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Нагадаємо, представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) активно вербують українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). Спецслужби намагаються здобути від них інформацію, яка може нашкодити Україні.

Також ми писали, що в невизнаній Придністровській Молдавській Республіці відбувся так званий "Збір депутатів всіх рівнів". Останній подібний захід відбувався 18 років тому.

Додамо, що так звана Придністровська Молдавська республіка звернулася до ОБСЄ з занепокоєннями. У ПМР заявили про підготовку у Молдові диверсійних груп, які мають діяти на їхній території.