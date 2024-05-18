Российские оккупанты проведут военные учения в непризнанном Приднестровье — реакция Молдовы

Российские военные в непризнанной ПМР. Фото иллюстративное: РосСМИ

Маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники хотят провести российские оккупанты в непризнанном Приднестровье. Учения продлятся месяц. Молдова уже отреагировала и осудила эти "инициативы".

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

Читайте также:

Военные учения в ПМР: реакция Молдовы

По данным Кишинева, российские захватчики планируют проведение маневров с 17 мая по 17 июня для проверки бронетехники на миротворческих постах. В свою очередь Молдову об этом они не предупредили раньше времени.

"Молдавская делегация осуждает подобные "инициативы", неуместные в контексте региональной ситуации безопасности и неправомерные, поскольку они не были одобрены на заседании ОКК. Демонстративное и неоднократное осуществление подобных несогласованных действий — это еще одно свидетельство грубого нарушения принципов миротворческой миссии на Днестре", — заявили в Кишиневе.

Кроме того, власти Молдовы предупредили о возможных нежелательных последствиях таких провокационных действий. Там также призвали российских миротворцев в так называемой ПМР воздержаться от подобных действий.

Больше новостей из непризнанного Приднестровья

Напомним, представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) активно вербуют украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Спецслужбы пытаются получить от них информацию, которая может навредить Украине.

Также мы писали, что в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прошел так называемый "Сбор депутатов всех уровней". Последнее подобное мероприятие проходило 18 лет назад.

Добавим, что так называемая Приднестровская Молдавская республика обратилась в ОБСЕ с беспокойством. В ПМР заявили о подготовке в Молдове диверсионных групп, которые должны действовать на их территории.