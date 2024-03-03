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ФСБ вербує українських втікачів у невизнаному Придністров’ї

3 березня 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
ФСБ вербує українських втікачів у невизнаному Придністров’ї
Росіянин у Придністров'ї. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) активно вербують українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). Спецслужби намагаються здобути від них інформацію, яка може нашкодити Україні.
 
Про це повідомляє Центр національного спротиву

"З них намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР", – йдеться у повідомленні.

За інформацією, "ухилянтам" пропонують працевлаштування як позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі. Якщо людина відмовляється, спецслужби погрожують поверненням до України.

"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху добирання", — додали у центрі спротиву. 

Нагадаємо, на боці російських загарбників в Україні воюють десятки тисяч іноземних найманців. Росія продовжує вербувати громадян країн Азії та Африки.

Також ми писали, що до тимчасово окупованих Олешків Херсонської області прибули темношкірі найманці Російської Федерації. Відомо, що це добре вишколений підрозділ із сучасною технікою.

Додамо, росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України. Їм пропонують підписати контракт та обійняти посаду снайпера чи штурмовика.

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