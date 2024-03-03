ФСБ вербует украинских беглецов в непризнанном Приднестровье

Россиянин в Приднестровье. Фото: РосСМИ

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) активно вербуют украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Спецслужбы пытаются получить от них информацию, которая может навредить Украине.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



"Из них пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с ПМР", — говорится в сообщении.



По информации, уклонистам предлагают трудоустройство как внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе. Если человек отказывается, спецслужбы угрожают возвращением в Украину.



"Такие враждебные действия демонстрируют, что ПМР лишена субъектности и является фактически территорией, оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику", независимо от законности пути, которым вы добирались", — добавили в центре сопротивления.



Напомним, на стороне российских захватчиков в Украине сражаются десятки тысяч иностранных наемников. Россия продолжает вербовать граждан Азии и Африки.



Также мы писали, что во временно оккупированные Олешки Херсонской области прибыли темнокожие наемники Российской Федерации. Известно, что это хорошо выученное подразделение с современной техникой.



Добавим, россияне активно вербуют заключенных женщин для участия в войне против Украины. Им предлагают подписать контракт и занять должность снайпера или штурмовика.