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ФСБ вербует украинских беглецов в непризнанном Приднестровье

3 марта 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
ФСБ вербует украинских беглецов в непризнанном Приднестровье
Россиянин в Приднестровье. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) активно вербуют украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Спецслужбы пытаются получить от них информацию, которая может навредить Украине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Из них пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с ПМР", — говорится в сообщении.

По информации, уклонистам предлагают трудоустройство как внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе. Если человек отказывается, спецслужбы угрожают возвращением в Украину.

"Такие враждебные действия демонстрируют, что ПМР лишена субъектности и является фактически территорией, оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику", независимо от законности пути, которым вы добирались", — добавили в центре сопротивления.

Напомним, на стороне российских захватчиков в Украине сражаются десятки тысяч иностранных наемников. Россия продолжает вербовать граждан Азии и Африки.

Также мы писали, что во временно оккупированные Олешки Херсонской области прибыли темнокожие наемники Российской Федерации. Известно, что это хорошо выученное подразделение с современной техникой.

Добавим, россияне активно вербуют заключенных женщин для участия в войне против Украины. Им предлагают подписать контракт и занять должность снайпера или штурмовика.

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