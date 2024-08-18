Основатель фонда «Вернись живым» опубликовал сообщение с изображением карты непризнанного Приднестровья

Стенд с названием республики в непризнанной ПМР. Фото: РосСМИ

Основатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут поделился загадочным сообщением в соцсетях, где опубликовал изображение карты непризнанного Приднестровья. Комментарий к публикации остался без объяснений, но вызвал большой интерес у общественности.

Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье, 18 августа, в соцсети Х (бывший Twitter).

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Сообщение Тараса Чмута. Фото: скриншот

Ни на что не намекаю

В сообщении содержится изображение карты непризнанного Приднестровья без дополнительных объяснений или комментариев, кроме фразы: "Ни на что не намекаю".

Публикация уже вызвала оживленные обсуждения среди пользователей соцсетей, которые начали строить различные предположения о возможном значении этого сообщения. Учитывая активную деятельность фонда "Вернись живым" в поддержке украинских военных, это сообщение может иметь символическое или политическое значение. Однако на данный момент никаких официальных объяснений по этому поводу предоставлено не было.

Непризнанное Приднестровье: что известно

25 августа 1991 года, только на второй день после провозглашения независимостью Украины, на территории Молдовы была провозглашена так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Этот регион, площадью 4 163 км (что в пять раз больше города Киева), стал центром одного из первых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве.

Приднестровье, с населением около полумиллиона человек, с момента своего возникновения остается неподконтрольным официальным властям Молдовы. Начавшийся на фоне распада СССР конфликт в Приднестровье стал своеобразной "первой серией" в ряде конфликтов, которые Россия разжигала и поддерживала на территориях бывших советских республик. В настоящее время Приднестровье продолжает существовать как непризнанное государство, зависимое от российского военного присутствия и поддержки.

Может ли Украина помочь разрешить конфликт в ПМР

Отметим, что еще в начале вторжения России в Украину руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина готова предоставить Молдове помощь в освобождении от российской оккупации территорию так называемой Приднестровской молдавской республики. Впрочем, без согласия Кишинева никаких военных операций на контингенте проводиться не будет.