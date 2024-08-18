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В Одессе бесплатно протезируют зубы военнослужащим — где получить услугу

18 августа 2024 14:03
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе работает "Хаб Ветеран": бесплатное зубопротезирование и лечение для военных
Военнослужащий у стоматолога. Фото иллюстративное: facebook/sergey.bas.5
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

С прошлого года в Одессе функционирует Коммунальное учреждение "Сервисный офис "Хаб Ветеран", где украинские военные могут получить весь спектр социальных услуг. В заведении теперь также предоставляют бесплатное зубопротезирование и зуболечение.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В пресс-службе подчеркивают, что этот важный шаг поможет ветеранам получить качественное медицинское обслуживание и социальную защиту, которой они заслуживают. По информации мэрии услуги можно получить в рамках пакета НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины).

Кто может воспользоваться услугой бесплатно

  • Участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • военнослужащие.

Где лечат зубы бесплатно в Одессе

Да, ветераны могут бесплатно лечить зубы:

  • в Стоматологической клинике №3 в г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 86-й.

Бесплатно для ветеранов осуществляют зубопротезирование в Одессе медучреждения:

  • Одесский областной врачебно-физкультурный диспансер — 2-й Куликовский переулок, 4;
  • Стоматологическая клиника №3 ул. Люстдорфская дорога, 86;
  • Одесский национальный медицинский университет — переулок Валховский, 2;
  • Бассейновая стоматологическая поликлиника МОЗ Украины — ул. Торговая, 1-б.

Также клиники в области предоставляют услуги по лечению и зубопротезированию:

  • В Черномоске бесплатное для ветеранов зубопротезирование доступно в Стоматологической поликлинике — ул. Шума Виталия, 9/101 — Н.А.
  • В Арциге — в Арцизской центральной опорной больнице на ул. Добровольского, 5.

Какие документы нужны

  • паспорт гражданина Украины
  • учетная карточка налогоплательщика
  • удостоверение (участника боевых действий / лица с инвалидностью в результате войны / удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава)

Для подробного ознакомления с перечнем необходимых документов, услуг и медицинских учреждений, заключивших договоры с НСЗУ, ветераны могут посетить официальный сайт Национальной службы здоровья Украины по предоставленной ссылке.

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