В Одессе работает "Хаб Ветеран": бесплатное зубопротезирование и лечение для военных

В Одессе бесплатно протезируют зубы военнослужащим — где получить услугу
С прошлого года в Одессе функционирует Коммунальное учреждение "Сервисный офис "Хаб Ветеран", где украинские военные могут получить весь спектр социальных услуг. В заведении теперь также предоставляют бесплатное зубопротезирование и зуболечение.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
В пресс-службе подчеркивают, что этот важный шаг поможет ветеранам получить качественное медицинское обслуживание и социальную защиту, которой они заслуживают. По информации мэрии услуги можно получить в рамках пакета НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины).
Кто может воспользоваться услугой бесплатно
- Участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- военнослужащие.
Где лечат зубы бесплатно в Одессе
Да, ветераны могут бесплатно лечить зубы:
- в Стоматологической клинике №3 в г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 86-й.
Бесплатно для ветеранов осуществляют зубопротезирование в Одессе медучреждения:
- Одесский областной врачебно-физкультурный диспансер — 2-й Куликовский переулок, 4;
- Стоматологическая клиника №3 ул. Люстдорфская дорога, 86;
- Одесский национальный медицинский университет — переулок Валховский, 2;
- Бассейновая стоматологическая поликлиника МОЗ Украины — ул. Торговая, 1-б.
Также клиники в области предоставляют услуги по лечению и зубопротезированию:
- В Черномоске бесплатное для ветеранов зубопротезирование доступно в Стоматологической поликлинике — ул. Шума Виталия, 9/101 — Н.А.
- В Арциге — в Арцизской центральной опорной больнице на ул. Добровольского, 5.
Какие документы нужны
- паспорт гражданина Украины
- учетная карточка налогоплательщика
- удостоверение (участника боевых действий / лица с инвалидностью в результате войны / удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава)
Для подробного ознакомления с перечнем необходимых документов, услуг и медицинских учреждений, заключивших договоры с НСЗУ, ветераны могут посетить официальный сайт Национальной службы здоровья Украины по предоставленной ссылке.
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