В Одессе на 17 тысяч оштрафовали курьера за пьяную езду

Курьер едет на самокате. Фото иллюстративное: УНИАН/Ратынский Вячеслав

В Одессе курьера оштрафовали на 17 тысяч гривен после того, как патрульные полицейские обнаружили, что он управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Парень направлялся по заказу.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Киевского районного суда города Одессы.

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По материалам следствия, в феврале этого года молодого человека остановили на улице Семьи Глодан (Ильфа и Петрова, 2), от него правоохранители сразу услышали запах алкоголя. Во время проверки на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер результат оказался положительным, что удивило молодого человека. Он признал свою вину и попросил суд не наказывать его строго.

Что говорит нарушитель

На судебном заседании курьер объяснил, что вечером перед сменой он выпил около литра пива, но считал себя трезвым. Он также не осознавал, что электросамокат подпадает под категорию транспортных средств, для управления которыми необходимы соответствующие знания ПДД и водительское удостоверение.

Какое наказание

Курьера привлекли к ответственности согласно части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая предусматривает наказание за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Суд, рассмотрев доказательства, принял решение оштрафовать курьера на 17 тысяч гривен. Кроме того, он обязан уплатить судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек. В то же время суд не лишил мужчины права управлять транспортными средствами.