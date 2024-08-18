В Одесі на 17 тисяч оштрафували кур'єра за п'яну їзду

Кур'єр їде на самокаті. Фото ілюстративне: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

В Одесі кур'єра оштрафували на 17 тисяч гривень після того, як патрульні поліцейські виявили, що він керував електросамокатом у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець направлявся за замовленням.

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення Київського районного суду міста Одеси.

Читайте також:

Керував п'яним самокатом

За матеріалами слідства, у лютому цього року молодика зупинили на вулиці Сім'ї Глодан (Ільфа і Петрова, 2), від нього правоохоронці відразу почули запах алкоголю. Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу Драгер, результат виявився позитивним, що здивувало молодого чоловіка. Він визнав свою провину та попросив суд не карати його суворо.

Що каже порушник

На судовому засіданні кур'єр пояснив, що ввечері перед зміною він випив близько літра пива, але вважав себе тверезим. Він також не усвідомлював, що електросамокат підпадає під категорію транспортних засобів, для керування якими необхідні відповідні знання правил дорожнього руху та водійське посвідчення.

Яке покарання

Кур'єра притягнули до відповідальності згідно з частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка передбачає покарання за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Суд, розглянувши докази, ухвалив рішення оштрафувати кур'єра на 17 тисяч гривень. Крім того, він зобов'язаний сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок. Водночас суд не позбавив чоловіка права керувати транспортними засобами.