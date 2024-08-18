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На Одещині оселилися дикі коні з латвійських заповідників

18 серпня 2024 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Дикі коні повертаються в дельту Дунаю
Дикі коні з латвійських заповідників. Фото: Rewilding Ukraine
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Дикі коні з латвійських заповідників тепер мешкають і на Одещині, в дельті Дунаю. Там вони сприяють підтримці природних ландшафтів та допомагають контролювати екосистему через природний випас.

Про це 17 серпня повідомили на своїй сторінці в Facebook організація Rewilding Ukraine.

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Дикі коні в дельті Дунаю

За словами екологів, коні відіграють важливу роль у відновленні різноманітних рослин, оскільки їхній випас створює простір для нових видів рослинності. Тварини створюють луки, які приваблюють багатьох птахів, таких як коровайка бура, комах, земноводних та інших тварин. Це також дає простір для зростання різноманітних рослин, включаючи рідкісні види. На заливних луках нереститься та нагулюється риба. Ці тварини зрізають траву близько до землі, і в поєднанні з водяними буйволами їхній вплив на екосистему стає ще більшим.

На Одещині оселилися дикі коні з латвійських заповідників - фото 1
Птах "коровайка бура" та дикі коні на випасі. Фото: Rewilding Ukraine

Дикі коні: що відомо

Цікаво, що дикі коні, подібно до їхнього предка, вимерлого тарпана, є міцними тваринами, здатними пережити суворі зими та захищатися від хижаків. Їхня присутність у дельті Дунаю є ключовою для відновлення та збереження цього унікального природного середовища.

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