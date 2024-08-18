На аукціон виставили "Білгород-Дністровський морський торговельний порт"

"Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Фото: Prozorro.Sale

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях вкотре оголосило про проведення аукціону з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Аукціон заплановано на 6 вересня.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

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Більше про аукціон

Стартова ціна об'єкта становить 177 972 492 гривень. Згідно з умовами аукціону, покупець зобов'язується погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об'єкта. Станом на 30 вересня 2023 року загальна сума боргу порту становила понад 105 млн грн.

Білгород-Дністровський порт: що відомо

Основною діяльністю державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" є допоміжне обслуговування водного транспорту. Порт спеціалізується на перевантаженні лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів.

Який майновий комплекс порту

Майновий комплекс підприємства займає територію площею 64,4 гектара у Білгороді-Дністровському та Затоці. У його склад входять дев'ять суден, чотири теплотяги, 18 портальних кранів, 47 транспортних засобів та інше обладнання.

Зазначимо, що Фонд держмайна вже сім разів виставляв на приватизацію єдиний майновий комплекс порту, однак жодного разу не знайшлося охочих його придбати.