Одеські військовослужбовці жаліються на виплати від міськради

Чоловік у військовій формі ховає гроші в кишеню. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які були призвані з Одеси ще у 2022 році, висловлюють своє обурення через рішення міськради. За словами військовослужбовців, у місті виплачують фінансову допомогу тільки тим, хто пішов служити з 2024 року.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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За словами одесита, багато військових, які зараз боронять країну, не отримали жодної матеріальної допомоги, тоді як їхні побратими з інших громад та міських рад отримують від 10 до 30 тисяч гривень, незалежно від дати призову. Він каже, що рішення Одеської міської ради передбачає виплату матеріальної допомоги тільки тим, хто пішов служити з 2024 року.

"Я пішов із 2022 року, мій побратим пішов із 2015 року. У чому різниця між нами? Чому людина, яка пішла у 2024 році, може отримати цю допомогу в Одесі, а я, який пішов у 2022, чи мій побратим у 2015, не може? Тільки тому, що Одеська міська рада ухвалила таке рішення", — коментує ситуацію військовослужбовець.

Як отримати виплати військовослужбовцю в Одесі

Зазначимо, що для отримання одноразової грошової допомоги необхідно звернутися із заявою та надати оригінали та/або копії документів (з наданням оригіналів):

паспорт громадянина України (ІD-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання (перебування);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;

довідку або витяг з наказу про зарахування до військової частини.

Заява подається, на ім'я Одеського міського голови або директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Також заява може бути подана через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, заява може бути надана в електронному вигляді з накладанням електронного підпису на заяву та додатки до неї з дотриманням вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

Якщо військовослужбовець не може звернутися особисто, звертається один із членів його сім’ї (дружина/чоловік, батьки, повнолітні діти) або представник за довіреністю.

Виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 20 000 грн на одну особу здійснюється шляхом перерахування коштів на карткові рахунки одержувачів допомоги, відкриті у банківській установі.