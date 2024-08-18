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В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги

18 серпня 2024 10:24
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі планують укладення асфальту на 30 мільйонів
Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, в Одесі уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальт хочуть майже на 30 млн грн. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендери

Одразу чотири закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Зазначимо, що тендери провели без аукціонів, наразі йде кваліфікація підрядників. Плануються ремонти на кількох вулицях. Відомо, що за першим списком площа покриття, що підлягає поточному ремонту, становить 6 400 м². Всього відремонтують декілька ділянок на 3 вулицях. Сума — 10 831 284 грн. Рішення очікує підрядник — Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-будівельна дільниця "ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ".

В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 1
Оголошення про ремонт проїжджої частини та тротуарів згідно до переліку № 15/2024. Фото: скриншот
В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 2
Перелік вулиць що підлягають ремонту за списком 15/2024. Фото: скриншот

За іншим списком планують відремонтувати 1 700 м². На це виділити готові 4 981 637 грн. Підрядник, який готовий взятися за роботи — ТОВ "ДОРСТРОЙГРУПП".

В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 3
Оголошення про ремонт проїжджої частини та тротуарів згідно до переліку № 17/2024. Фото: скриншот
В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 4
Перелік вулиць що підлягають ремонту за списком 17/2024. Фото: скриншот

Ще за одним списком планується відновлення 7 000 м² на відновлення декількох проїздів та тротуарів на п'ятьох вулицях. Роботи оцінили в 10 824 614 грн. Наразі тендер на стадії кваліфікації переможця, але учасник тільки один — ПП ДОРСТРОЙ.

В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 5
Оголошення про ремонт проїжджої частини та тротуарів згідно до переліку № 18/2024. Фото: скриншот 
В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 6
Перелік вулиць що підлягають ремонту за списком 18/2024. Фото: скриншот

Окрім цього планується ремонт проїжджої частини на ділянці від вулиці Космонавтів до вулиці Івана та Юрія Лип. Площа відновлення складає 2 800 м². За це готові заплатити 4 503 316 грн. Тендер також провели без аукціону, рішення очікує — Товариство з обмеженою відповідальністю "Евродор"

В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 7
Оголошення про ремонт проїжджої частини та тротуарів згідно до переліку № 19/2024. Фото: скриншот
В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги - фото 8
Перелік вулиць що підлягають ремонту за списком 19/2024. Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Закупівлі без використання електронної системи: що це

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

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