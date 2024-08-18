В Одессе планируют укладку асфальта на 30 миллионов

Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одессе в очередной раз планируют ремонт дорог. В этот раз застелить асфальт хотят почти на 30 млн грн. Средства возьмут из местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендерах

Сразу четыре закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Отметим, что тендеры провели без аукционов, идет квалификация подрядчиков. Планируется ремонт на нескольких улицах. Известно, что по первому списку площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 6 400 м². Всего отремонтируют несколько участков на 3 улицах. Сумма — 10 831 284 грн. Решения ожидает подрядчик — Частное акционерное общество "Ремонтно-строительный участок "ОДЕСГОЛОВСНАБ".

Объявление о ремонте проезжей части и тротуаров согласно перечню №15/2024. Фото: скриншот

Перечень подлежащих ремонту улиц по списку 15/2024. Фото: скриншот

По другому списку планируется отремонтировать 1 700 м². На это выделить готовые 4 981 637 грн. Подрядчик, готовый взяться за работы — ООО "ДОРСТРОЙГРУПП".

Объявление о ремонте проезжей части и тротуаров согласно перечню №17/2024. Фото: скриншот

Перечень подлежащих ремонту улиц по списку 17/2024. Фото: скриншот

Еще по одному списку планируется восстановление 7 000 м² на восстановление нескольких проездов и тротуаров на пяти улицах. Работы оценили в 10 824 614 грн. Пока тендер на стадии квалификации победителя, но участник только один — ЧП ДОРСТРОЙ.

Объявление о ремонте проезжей части и тротуаров согласно перечню №18/2024. Фото: скриншот

Перечень подлежащих ремонту улиц по списку 18/2024. Фото: скриншот

Кроме того, планируется ремонт проезжей части на участке от улицы Космонавтов до улицы Ивана и Юрия Лип. Площадь восстановления составляет 2 800 м². За это готовы заплатить 4 503 316 грн. Тендер также провели без аукциона, решение ожидает — Общество с ограниченной ответственностью "Евродор"

Объявление о ремонте проезжей части и тротуаров согласно перечню №19/2024. Фото: скриншот

Перечень подлежащих ремонту улиц по списку 19/2024. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.