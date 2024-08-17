В Одессе хотят потратить 27 миллионов на ремонт дорог

Снова миллионы в асфальт — в Одессе залатают прорыв теплотрассы
Коммунальное предприятие "Городские дороги" Одесского горсовета объявило тендер на услуги по восстановлению асфальтобетонного, плитного покрытия дорог и тротуаров после аварийного ремонта тепловых сетей. Ведомство готово заплатить за работы 27 555 286 грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Тендер запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Аукцион будет проведен 21 августа. В случае подписания контракта с подрядчиками, последний должен будет отремонтировать дорогу до конца текущего года. Источник финансирования — средства территориальной общины и/или средства от хозяйственной деятельности предприятия.
Что планируют сделать
Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:
- обрубка краев раскопки
- устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
- обустроят обочину;
- проведут мероприятия по организации дорожного движения;
- вывезут мусор
Читайте Новини.LIVE!