В Одесі хочуть витратити 27 мільйонів на ремонт доріг

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Міські дороги" Одеської міської ради оголосило тендер на послуги з відновлення асфальтобетонного, плитного покриття доріг та тротуарів після аварійного ремонту теплових мереж. Відомство готове заплатити за роботи 27 555 286 грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендера

Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Аукціон проведуть 21 серпня. У разі підписання контракту з підрядниками останній повинен буде відремонтувати дорогу до кінця поточного року. Джерело фінансування — кошти територіальної громади та/або кошти від господарської діяльності підприємства.

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту: