В Одесі оновили пішохідні переходи біля шкіл: де саме

Нанесена розмітка біля Одеської школи. Фото: ОМР

В Одесі продовжуються роботи з нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків біля шкіл міста Одеси, готуючись до нового навчального року. Всі роботи виконуються за технологією "холодного пластику".

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Оновлення розмітки в Одесі

За інформацією міськради, роботи виконують спеціалісти комунальної установи "СМЕП". Зокрема, розмітка уже була оновлена на наступних перехрестях та вулицях:

вул. Картамишевська, 9

вул. Комітетська, 5

пр. Адміральский, 32

пр. Героїв Крут, 48

вул. Василя Стуса, 10

Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху в місцях, де діти переходять дороги, забезпечуючи їх захист під час навчального року.

Більше про навчальний процес

Додамо, що на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.