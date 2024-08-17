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В Одесі оновлюють розмітку на пішохідних переходах біля шкіл

17 серпня 2024 17:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі оновили пішохідні переходи біля шкіл: де саме
Нанесена розмітка біля Одеської школи. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі продовжуються роботи з нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків біля шкіл міста Одеси, готуючись до нового навчального року. Всі роботи виконуються за технологією "холодного пластику". 

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради

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Оновлена розмітка в Одесі. Фото: ОМР

Оновлення розмітки в Одесі

За інформацією міськради, роботи виконують спеціалісти комунальної установи "СМЕП". Зокрема, розмітка уже була оновлена на наступних перехрестях та вулицях:

  • вул. Картамишевська, 9
  • вул. Комітетська, 5
  • пр. Адміральский, 32
  • пр. Героїв Крут, 48
  • вул. Василя Стуса, 10

Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху в місцях, де діти переходять дороги, забезпечуючи їх захист під час навчального року.

Більше про навчальний процес 

Додамо, що на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.

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