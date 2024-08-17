В Одессе обновили пешеходные переходы у школ: где именно

В Одессе обновляют разметку на пешеходных переходах у школ
В Одессе продолжаются работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков у школ города Одессы, готовясь к новому учебному году. Все работы производятся по технологии "холодного пластика".
Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Обновление разметки в Одессе
По информации горсовета, работы выполняют специалисты коммунального учреждения "СМЭП". В частности, разметка уже была обновлена на следующих перекрестках и улицах:
- ул. Картамышевская, 9
- ул. Комитетская, 5
- пр. Адмиральский, 32
- пр. Героев Крут, 48
- ул. Василия Стуса, 10
Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения в местах, где дети переходят дороги, обеспечивая их защиту во время учебного года.
Больше об учебном процессе
Добавим, что на многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию безопасности.
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