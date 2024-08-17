Фонд госимущества снова выставил на аукцион контрольный пакет акций ПАО "Орион"

Одесский завод "Орион" снова будут пытаться продать — сколько хотят выручить
Региональное отделение Фонда государственного имущества по Одесской и Николаевской областям объявило новый аукцион по продаже контрольного пакета акций ПАО "Машиностроительное производственное объединение "Орион". Стартовая цена составляет 4 385 501 миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.
По данным портала, аукцион намечен на 5 сентября 2024 года. Государство предлагает к продаже 2 миллиона 883 тысяч 281 акцию, что составляет 50% уставного капитала плюс одна акция.
Отметим, что этот пакет акций уже несколько лет пробуют продать. В частности, последний аукцион, запланированный на 24 февраля 2023, был отменен через 14 дней после объявления.
ПАО "Орион" создано в 1973 году и специализировалось на производстве компрессоров для бытовой холодильной техники и транспортных средств, а также торгового холодильного оборудования. Однако с 2004 года завод фактически не работает. Выставленный на продажу пакет акций предоставляет право управления предприятием, но не содержит имущественный комплекс.
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