Фонд госимущества снова выставил на аукцион контрольный пакет акций ПАО "Орион"

Одесский завод "Орион". Фото: prozorro.sale

Региональное отделение Фонда государственного имущества по Одесской и Николаевской областям объявило новый аукцион по продаже контрольного пакета акций ПАО "Машиностроительное производственное объединение "Орион". Стартовая цена составляет 4 385 501 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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Данные по аукциону. Фото: скриншот



По данным портала, аукцион намечен на 5 сентября 2024 года. Государство предлагает к продаже 2 миллиона 883 тысяч 281 акцию, что составляет 50% уставного капитала плюс одна акция.

Отметим, что этот пакет акций уже несколько лет пробуют продать. В частности, последний аукцион, запланированный на 24 февраля 2023, был отменен через 14 дней после объявления.

ПАО "Орион" создано в 1973 году и специализировалось на производстве компрессоров для бытовой холодильной техники и транспортных средств, а также торгового холодильного оборудования. Однако с 2004 года завод фактически не работает. Выставленный на продажу пакет акций предоставляет право управления предприятием, но не содержит имущественный комплекс.