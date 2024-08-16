Украина готовится к приватизации МГЗ: ФГИУ

Судьба Николаевского глиноземного завода — ФГИУ готовит предприятие к приватизации
Украина планирует приватизировать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), ранее принадлежавший российскому олигарху Олегу Дерипаске. Фонд госимущества Украины уже занимается подготовкой этого процесса.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.
Подготовка к приватизации НГЗ
Согласно решению Высшего антикоррупционного суда, 100% корпоративных прав на МГЗ, ранее контролируемых Дерипаской, были изъяты в пользу государства. Кроме того, в доход государства изъяли более 150 зданий, более 200 единиц транспорта и другие активы завода.
"Наша основная цель — стабилизировать ситуацию, как внутри предприятия, так и вокруг него", — отметил председатель ФГИУ Виталий Коваль.
В настоящее время Фонд государственного имущества регистрирует это имущество для наполнения уставного капитала предприятия. После завершения этого процесса будет объявлено о начале крупной приватизации Николаевского глиноземного завода. Отметим, что предприятие является одним из крупнейших в Европе производителей глинозема.
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