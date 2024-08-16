Україна готується до приватизації МГЗ: ФДМУ

Миколаївський глиноземний завод готують до приватизації. Фото: Віталій Коваль

Україна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Фонд держмайна України вже займається підготовкою до цього процесу.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду державного майна України.

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Підготовка до приватизації МГЗ

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду, 100% корпоративних прав на МГЗ, раніше контрольованих Дерипаскою, були вилучені на користь держави. Крім того, у дохід держави вилучили понад 150 будівель, більше ніж 200 одиниць транспорту та інші активи заводу.

"Наша основна мета — стабілізувати ситуацію, як всередині підприємства, так і навколо нього", — зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Території Миколаївського глиноземного заводу. Фото: GMC Center

Наразі Фонд державного майна реєструє це майно для наповнення статутного капіталу підприємства. Після завершення цього процесу буде оголошено про початок великої приватизації Миколаївського глиноземного заводу. Зазначимо, що підприємство є одним із найбільших в Європі виробників глинозему.