Україна готується до приватизації МГЗ: ФДМУ

Доля Миколаївського глиноземного заводу — ФДМУ готує підприємство до приватизації
Україна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Фонд держмайна України вже займається підготовкою до цього процесу.
Про це повідомили у пресслужбі Фонду державного майна України.
Підготовка до приватизації МГЗ
Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду, 100% корпоративних прав на МГЗ, раніше контрольованих Дерипаскою, були вилучені на користь держави. Крім того, у дохід держави вилучили понад 150 будівель, більше ніж 200 одиниць транспорту та інші активи заводу.
"Наша основна мета — стабілізувати ситуацію, як всередині підприємства, так і навколо нього", — зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Наразі Фонд державного майна реєструє це майно для наповнення статутного капіталу підприємства. Після завершення цього процесу буде оголошено про початок великої приватизації Миколаївського глиноземного заводу. Зазначимо, що підприємство є одним із найбільших в Європі виробників глинозему.
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