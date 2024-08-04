Судно "Адмірал Де Рибас" виставили на продаж

Одеський порт виставив на продаж судно "Адмірал Де Рибас" — скільки планують вторгувати
Державне підприємство "Одеський порт" оголосило про продаж судна "Адмірал Де Рибас" разом з обладнанням. Аукціон відбудеться 21 серпня зі стартовою ціною 22,5 мільйона гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.
Судно "Адмірал Де Рибас''
Згідно з інформацією, судно знаходилося у відстої з 26 грудня 2017 року по 21 листопада 2019 року та експлуатується в бербоут-чартері з 21 листопада 2019 року. Основні характеристики судна:
- Тип: генеральне вантажне
- Прапор: Україна
- Порт приписки: Одеса
- Місце побудови: Словаччина
- Валова місткість (GRT): 2,446
- Чиста місткість (NRT): 957
- Довжина: 81,8 метра
- Ширина: 12,8 метра
- Висота борту: 7,1 метра
- Осадка: 5,48 метра
- Дедвейт: 3,680 тонн
- Матеріал корпусу: сталь
Що ще продають
Зазначимо, що судно було збудоване у 1994 році та продається з повним набором обладнання, до якого входять:
- Шлюпка чергова
- Охоронне сповіщення "TT-3000SSA"
- Радіолокаційна станція "FURUNO-2125"
- Два плоти рятувальних "Викинг-20"
- Газоаналізатор "Комета-4"
- Судова апаратура "АИС Т111"
- Супутникове обладнання "FURUNO"
- Газоаналізатор "Комета-1"
- Контейнер для зберігання магнітного компаса
- Холодильники "REGAL" та "INDESIT"
- Тістомішалка професійна
- Трап перехідний
- Радіостанція "ICOM 1500"
- Пральні машини "HAIER" та "ZANUSSI"
- Сушильна машина "INDESIT"
- Дихальний апарат для пожежного спорядження
- Електроплита чотирьох конфорна
- Мікрохвильова піч "SHARP"
- Копіювальний апарат "MINOLTA"
- Телевізори "LG" та "PHILIPS"-20
- Електрочайник із нержавіючої сталі.
Зазначимо, що наразі вантажообіг портів Великої Одеси за 11 місяців роботи українського тимчасового експортного коридору сягнув 60 мільйонів тонн, що свідчить про активну діяльність регіону у сфері морських перевезень.
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