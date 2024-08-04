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Одеський порт виставив на продаж судно "Адмірал Де Рибас" — скільки планують вторгувати

4 серпня 2024 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Судно "Адмірал Де Рибас" виставили на продаж
Судно "Адмірал Де Рибас". Фото: prozorro.sale
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Державне підприємство "Одеський порт" оголосило про продаж судна "Адмірал Де Рибас" разом з обладнанням. Аукціон відбудеться 21 серпня зі стартовою ціною 22,5 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

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Судно "Адмірал Де Рибас''

Згідно з інформацією, судно знаходилося у відстої з 26 грудня 2017 року по 21 листопада 2019 року та експлуатується в бербоут-чартері з 21 листопада 2019 року. Основні характеристики судна:

  • Тип: генеральне вантажне
  • Прапор: Україна
  • Порт приписки: Одеса
  • Місце побудови: Словаччина
  • Валова місткість (GRT): 2,446
  • Чиста місткість (NRT): 957
  • Довжина: 81,8 метра
  • Ширина: 12,8 метра
  • Висота борту: 7,1 метра
  • Осадка: 5,48 метра
  • Дедвейт: 3,680 тонн
  • Матеріал корпусу: сталь
Одеський порт виставив на продаж судно "Адмірал Де Рибас" — скільки планують вторгувати - фото 2
"Адмірал Де Рибас'' пришвартований в Одеському порту. Фото: prozorro.sale

Що ще продають

Зазначимо, що судно було збудоване у 1994 році та продається з повним набором обладнання, до якого входять:

  • Шлюпка чергова
  • Охоронне сповіщення "TT-3000SSA"
  • Радіолокаційна станція "FURUNO-2125"
  • Два плоти рятувальних "Викинг-20"
  • Газоаналізатор "Комета-4"
  • Судова апаратура "АИС Т111"
  • Супутникове обладнання "FURUNO"
  • Газоаналізатор "Комета-1"
  • Контейнер для зберігання магнітного компаса
  • Холодильники "REGAL" та "INDESIT"
  • Тістомішалка професійна
  • Трап перехідний
  • Радіостанція "ICOM 1500"
  • Пральні машини "HAIER" та "ZANUSSI"
  • Сушильна машина "INDESIT"
  • Дихальний апарат для пожежного спорядження
  • Електроплита чотирьох конфорна
  • Мікрохвильова піч "SHARP"
  • Копіювальний апарат "MINOLTA"
  • Телевізори "LG" та "PHILIPS"-20
  • Електрочайник із нержавіючої сталі.
Одеський порт виставив на продаж судно "Адмірал Де Рибас" — скільки планують вторгувати - фото 3
Човен, що входить до аукціону. Фото: prozorro.sale
Одеський порт виставив на продаж судно "Адмірал Де Рибас" — скільки планують вторгувати - фото 4
Інструменти, що входять до аукціону. Фото: prozorro.sale

Зазначимо, що наразі вантажообіг портів Великої Одеси за 11 місяців роботи українського тимчасового експортного коридору сягнув 60 мільйонів тонн, що свідчить про активну діяльність регіону у сфері морських перевезень.

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