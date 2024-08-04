Судно "Адмірал Де Рибас" виставили на продаж

Судно "Адмірал Де Рибас". Фото: prozorro.sale

Державне підприємство "Одеський порт" оголосило про продаж судна "Адмірал Де Рибас" разом з обладнанням. Аукціон відбудеться 21 серпня зі стартовою ціною 22,5 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

Читайте також:

Оголошення про продаж судна. Фото: скриншот

Судно "Адмірал Де Рибас''

Згідно з інформацією, судно знаходилося у відстої з 26 грудня 2017 року по 21 листопада 2019 року та експлуатується в бербоут-чартері з 21 листопада 2019 року. Основні характеристики судна:

Тип: генеральне вантажне

Прапор: Україна

Порт приписки: Одеса

Місце побудови: Словаччина

Валова місткість (GRT): 2,446

Чиста місткість (NRT): 957

Довжина: 81,8 метра

Ширина: 12,8 метра

Висота борту: 7,1 метра

Осадка: 5,48 метра

Дедвейт: 3,680 тонн

Матеріал корпусу: сталь

"Адмірал Де Рибас'' пришвартований в Одеському порту. Фото: prozorro.sale

Що ще продають

Зазначимо, що судно було збудоване у 1994 році та продається з повним набором обладнання, до якого входять:

Шлюпка чергова

Охоронне сповіщення "TT-3000SSA"

Радіолокаційна станція "FURUNO-2125"

Два плоти рятувальних "Викинг-20"

Газоаналізатор "Комета-4"

Судова апаратура "АИС Т111"

Супутникове обладнання "FURUNO"

Газоаналізатор "Комета-1"

Контейнер для зберігання магнітного компаса

Холодильники "REGAL" та "INDESIT"

Тістомішалка професійна

Трап перехідний

Радіостанція "ICOM 1500"

Пральні машини "HAIER" та "ZANUSSI"

Сушильна машина "INDESIT"

Дихальний апарат для пожежного спорядження

Електроплита чотирьох конфорна

Мікрохвильова піч "SHARP"

Копіювальний апарат "MINOLTA"

Телевізори "LG" та "PHILIPS"-20

Електрочайник із нержавіючої сталі.

Човен, що входить до аукціону. Фото: prozorro.sale

Інструменти, що входять до аукціону. Фото: prozorro.sale

Зазначимо, що наразі вантажообіг портів Великої Одеси за 11 місяців роботи українського тимчасового експортного коридору сягнув 60 мільйонів тонн, що свідчить про активну діяльність регіону у сфері морських перевезень.