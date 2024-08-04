Судно "Адмирал Де Рибас" выставили на продажу

Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" — сколько планируют выручить
Государственное предприятие "Одесский порт" объявило о продаже судна "Адмирал Де Рибас" вместе с оборудованием. Аукцион состоится 21 августа со стартовой ценой 22,5 миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.
Судно "Адмирал Де Рибас''
Согласно информации, судно находилось в отстое с 26 декабря 2017 по 21 ноября 2019 и эксплуатируется в бербоут-чартере с 21 ноября 2019 года. Основные характеристики судна:
- Тип: генеральное грузовое
- Флаг: Украина
- Порт приписки: Одесса
- Место постройки: Словакия
- Валовая емкость (GRT): 2,446
- Чистая емкость (NRT): 957
- Длина: 81,8 метра
- Ширина: 12,8 метра
- Высота борта: 7,1 метра
- Осадка: 5,48 метра
- Дедвейт: 3,680 тонн
- Материал корпуса: сталь
Что еще продают
Судно было построено в 1994 году и продается с полным набором оборудования, в который входят:
- Шлюпка дежурная
- Охранное уведомление "TT-3000SSA"
- Радиолокационная станция "FURUNO-2125"
- Два плота спасательных "Викинг-20"
- Газоанализатор "Комета-4"
- Судебная аппаратура "АИС Т111"
- Спутниковое оборудование "FURUNO"
- Газоанализатор "Комета-1"
- Контейнер для хранения магнитного компаса
- Холодильники "REGAL" и "INDESIT"
- Тестомешалка профессиональная
- Трап переходный
- Радиостанция "ICOM 1500"
- Стиральные машины "HAIER" и "ZANUSSI"
- Сушильная машина "INDESIT"
- Дыхательный аппарат для пожарного снаряжения
- Электроплита четырех конфорная
- Микроволновая печь "SHARP"
- Копировальный аппарат "MINOLTA"
- Телевизоры LG и PHILIPS-20
- Электрочайник из нержавеющей стали.
Отметим, что грузооборот портов Большой Одессы за 11 месяцев работы украинского временного экспортного коридора достиг 60 миллионов тонн, что свидетельствует об активной деятельности региона в сфере морских перевозок.
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