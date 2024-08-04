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Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" — сколько планируют выручить

4 августа 2024 12:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Судно "Адмирал Де Рибас" выставили на продажу
Судно "Адмирал Де Рибас". Фото: prozorro.sale
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Государственное предприятие "Одесский порт" объявило о продаже судна "Адмирал Де Рибас" вместе с оборудованием. Аукцион состоится 21 августа со стартовой ценой 22,5 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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Судно "Адмирал Де Рибас''

Согласно информации, судно находилось в отстое с 26 декабря 2017 по 21 ноября 2019 и эксплуатируется в бербоут-чартере с 21 ноября 2019 года. Основные характеристики судна:

  • Тип: генеральное грузовое
  • Флаг: Украина
  • Порт приписки: Одесса
  • Место постройки: Словакия
  • Валовая емкость (GRT): 2,446
  • Чистая емкость (NRT): 957
  • Длина: 81,8 метра
  • Ширина: 12,8 метра
  • Высота борта: 7,1 метра
  • Осадка: 5,48 метра
  • Дедвейт: 3,680 тонн
  • Материал корпуса: сталь
Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" - сколько планируют выручить - фото 2
"Адмирал Де Рибас'' пришвартован в Одесском порту. Фото: prozorro.sale

Что еще продают

Судно было построено в 1994 году и продается с полным набором оборудования, в который входят:

  • Шлюпка дежурная
  • Охранное уведомление "TT-3000SSA"
  • Радиолокационная станция "FURUNO-2125"
  • Два плота спасательных "Викинг-20"
  • Газоанализатор "Комета-4"
  • Судебная аппаратура "АИС Т111"
  • Спутниковое оборудование "FURUNO"
  • Газоанализатор "Комета-1"
  • Контейнер для хранения магнитного компаса
  • Холодильники "REGAL" и "INDESIT"
  • Тестомешалка профессиональная
  • Трап переходный
  • Радиостанция "ICOM 1500"
  • Стиральные машины "HAIER" и "ZANUSSI"
  • Сушильная машина "INDESIT"
  • Дыхательный аппарат для пожарного снаряжения
  • Электроплита четырех конфорная
  • Микроволновая печь "SHARP"
  • Копировальный аппарат "MINOLTA"
  • Телевизоры LG и PHILIPS-20
  • Электрочайник из нержавеющей стали.
Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" - сколько планируют выручить - фото 3
Лодка, которая входит в аукцион. Фото: prozorro.sale
Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" - сколько планируют выручить - фото 4
Инструменты, которые входят в аукцион. Фото: prozorro.sale

Отметим, что грузооборот портов Большой Одессы за 11 месяцев работы украинского временного экспортного коридора достиг 60 миллионов тонн, что свидетельствует об активной деятельности региона в сфере морских перевозок.

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12:00 Одесский порт выставил на продажу судно "Адмирал Де Рибас" — сколько планируют выручить

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