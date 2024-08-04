Судно "Адмирал Де Рибас" выставили на продажу

Судно "Адмирал Де Рибас". Фото: prozorro.sale

Государственное предприятие "Одесский порт" объявило о продаже судна "Адмирал Де Рибас" вместе с оборудованием. Аукцион состоится 21 августа со стартовой ценой 22,5 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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Судно "Адмирал Де Рибас''

Согласно информации, судно находилось в отстое с 26 декабря 2017 по 21 ноября 2019 и эксплуатируется в бербоут-чартере с 21 ноября 2019 года. Основные характеристики судна:

Тип: генеральное грузовое

Флаг: Украина

Порт приписки: Одесса

Место постройки: Словакия

Валовая емкость (GRT): 2,446

Чистая емкость (NRT): 957

Длина: 81,8 метра

Ширина: 12,8 метра

Высота борта: 7,1 метра

Осадка: 5,48 метра

Дедвейт: 3,680 тонн

Материал корпуса: сталь

"Адмирал Де Рибас'' пришвартован в Одесском порту. Фото: prozorro.sale

Что еще продают

Судно было построено в 1994 году и продается с полным набором оборудования, в который входят:

Шлюпка дежурная

Охранное уведомление "TT-3000SSA"

Радиолокационная станция "FURUNO-2125"

Два плота спасательных "Викинг-20"

Газоанализатор "Комета-4"

Судебная аппаратура "АИС Т111"

Спутниковое оборудование "FURUNO"

Газоанализатор "Комета-1"

Контейнер для хранения магнитного компаса

Холодильники "REGAL" и "INDESIT"

Тестомешалка профессиональная

Трап переходный

Радиостанция "ICOM 1500"

Стиральные машины "HAIER" и "ZANUSSI"

Сушильная машина "INDESIT"

Дыхательный аппарат для пожарного снаряжения

Электроплита четырех конфорная

Микроволновая печь "SHARP"

Копировальный аппарат "MINOLTA"

Телевизоры LG и PHILIPS-20

Электрочайник из нержавеющей стали.

Лодка, которая входит в аукцион. Фото: prozorro.sale

Инструменты, которые входят в аукцион. Фото: prozorro.sale

Отметим, что грузооборот портов Большой Одессы за 11 месяцев работы украинского временного экспортного коридора достиг 60 миллионов тонн, что свидетельствует об активной деятельности региона в сфере морских перевозок.