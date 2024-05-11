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На аукціон вчетверте виставили недобудований будинок в Затоці

11 травня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На аукціон вчетверте виставили недобудований будинок в Затоці
Недобудований будинок в Затоці. Фото: Prozorro.Sale
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Затоці, популярному курортному містечку на узбережжі Одеської області, повторно виставили на аукціон недобудований дев'ятиповерховий будинок. Стартова ціна лота становить майже 145 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

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Що відомо про недобудову в Затоці

Будівля, яка знаходиться у власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Південбуд", є майном банкрута. За старим проєктом це мав би бути готель. 

Готель в Затоці за проєктом
Проєкт готелю в Затоці. Фото: Prozorro.Sale

Що продають

У складі об'єкту також виставлені різні будівельні матеріали, у томі числі склопакети, будівельні риштування, двері та бетонні сходи. В лот також входить право оренди земельної ділянки площею 0,8 гектара. Одна з переваг об'єкта — розташування всього у 200 метрах від моря. 

Що відомо про попередні аукціони

Проте попри потенційні переваги, це вже четвертий аукціон з продажу цієї будівлі. Попередні три аукціони не вдалося провести через відсутність покупців. Перший аукціон проводили 7 листопада минулого року. Тоді будівлю пропонували потенційним покупцям зі стартовою ціною у 200 млн грн. Наступний аукціон зі стартовою ціною у 160 млн грн мав відбутись 24 листопада. Торги також провалились. На третьому аукціоні недобудову намагалися продати за 120 млн. 

Недобудований готель в Затоці
Будинок, який продають у Затоці. Фото: Prozorro.Sale

Інші аукціони в Одесі

Нагадаємо, Фонд держмайна України повідомив про повторний продаж квартир у ЖК Одеси, які колись належали російському олігарху Михайлу Шелкову та українському колаборанту Володимиру Сальдо. Цього разу ціни на нерухомість знижено вдвічі.

Також ми писали, що Департамент комунальної власності Одеської міської ради оголосив про продаж приміщень площею майже 230 квадратних метрів. Йдеться про нежитлові будівлі, розташовані за адресою провулок Монастирський, 6/1.

Додамо, у березні єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в черговий раз виставили на аукціон. Проте його вартість зазначена вдвічі менша, ніж попереднього разу.

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Одеська ОДА
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