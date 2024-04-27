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Колаборант і олігарх — житло Сальдо та Шелкова в Одесі вдвічі впало у ціні

27 квітня 2024 14:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Колаборант і олігарх — житло Сальдо та Шелкова в Одесі вдвічі впало у ціні
Сальдо та Шелков. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Фонд держмайна України повідомив про повторний продаж квартир у ЖК Одеси, які колись належали російському олігарху Михайлу Шелкову та українському колаборанту Володимиру Сальдо. Цього разу ціни на нерухомість знижено вдвічі.

Про це повідомив очільник Фонду державного майна України Віталій Коваль.

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Допис Віталія Коваля. Фото: скриншот

Що відомо про аукціони

Аукціони заплановані на 25 травня у системі Prozorro.Продажі. Віталій Коваль розказав, що квартири знаходяться неподалік пляжу Аркадія: житло Шелкова розташоване у 650 метрах від Чорного моря, Сальдо — в 1,2 км. Відомо, що вторговані від реалізації санкційного майна кошти направлять до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 

"Таким чином, ресурси ворогів України працюватимуть на відновлення нашої країни", — підкреслив голова ФДМ України.

Ціна на квартири Сальдо та Шелкова в Одесі
Дані з аукціону. Фото: скриншот

Хто такий Сальдо 

8 листопада, у Малиновському районному суді Одеси винесли вирок херсонському колаборанту Сальдо. Його обвинувачували у державній зраді в умовах воєнного стану та виправдовуванні російської збройної агресії. Законом України людям після 60 років не можна призначити довічне, тому зраднику України призначили доступний максимум — 15 років з конфіскацією майна.  

Хто такий Шелков

Олігарха Шелкова вважають причетним до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ. Встановлено, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

Нагадаємо, квартиру колишнього мера Херсона Володимира Сальдо в Одесі, яка була конфіскована, не вдалося продати на аукціоні, 17 квітня. Після чого ціну на неї знизили вдвічі. 

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