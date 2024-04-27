Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Коллаборант и олигарх — жилье Сальдо и Шелкова в Одессе вдвое упало в цене arrow

Коллаборант и олигарх — жилье Сальдо и Шелкова в Одессе вдвое упало в цене

27 апреля 2024 14:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Коллаборант и олигарх — жилье Сальдо и Шелкова в Одессе вдвое упало в цене
Сальдо и Шелков. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Фонд госимущества Украины сообщил о повторной продаже квартир в ЖК Одессы, когда-то принадлежавших российскому олигарху Михаилу Шелкову и украинскому коллаборанту Владимиру Сальдо. В этот раз цены на недвижимость снижены вдвое.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Читайте также:
Продажа квартир коллаборанта и российского олигарха в Одессе.
Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

Что известно об аукционах

Аукционы запланированы на 25 мая в системе Prozorro.Продажи. Виталий Коваль рассказал, что квартиры находятся недалеко от пляжа Аркадия: жилье Шелкова расположено в 650 метрах от Черного моря, Сальдо — в 1,2 км. Известно, что вырученные от реализации санкционного имущества средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Таким образом, ресурсы врагов Украины будут работать на восстановление нашей страны", — подчеркнул глава ФГИ Украины.

Цена на квартиры Сальдо и Шелковая в Одессе
Данные по аукциону. Фото: скриншот

Кто такой Сальдо

8 ноября в Малиновском районном суде Одессы вынесли приговор херсонскому коллаборанту Сальдо. Его обвиняли в государственной измене в условиях военного положения и оправдывании российской вооруженной агрессии. Законом Украины людям после 60 лет нельзя назначить пожизненное, поэтому предателю Украины назначен доступный максимум — 15 лет с конфискацией имущества.

Кто такой Шелков

Олигарха Шелкова считают причастным к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в РФ. Установлено, что он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран.

Напомним, квартиру бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в Одессе, которая была конфискована, не удалось продать на аукционе, 17 апреля. После чего цену на нее снизили вдвое.

Одесса
распродажа
квартиры
Фонд госимущества
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
продажа
имущество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри