Коллаборант и олигарх — жилье Сальдо и Шелкова в Одессе вдвое упало в цене

Сальдо и Шелков. Фото: фотоколлаж

Фонд госимущества Украины сообщил о повторной продаже квартир в ЖК Одессы, когда-то принадлежавших российскому олигарху Михаилу Шелкову и украинскому коллаборанту Владимиру Сальдо. В этот раз цены на недвижимость снижены вдвое.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

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Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

Что известно об аукционах

Аукционы запланированы на 25 мая в системе Prozorro.Продажи. Виталий Коваль рассказал, что квартиры находятся недалеко от пляжа Аркадия: жилье Шелкова расположено в 650 метрах от Черного моря, Сальдо — в 1,2 км. Известно, что вырученные от реализации санкционного имущества средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Таким образом, ресурсы врагов Украины будут работать на восстановление нашей страны", — подчеркнул глава ФГИ Украины.

Данные по аукциону. Фото: скриншот

Кто такой Сальдо

8 ноября в Малиновском районном суде Одессы вынесли приговор херсонскому коллаборанту Сальдо. Его обвиняли в государственной измене в условиях военного положения и оправдывании российской вооруженной агрессии. Законом Украины людям после 60 лет нельзя назначить пожизненное, поэтому предателю Украины назначен доступный максимум — 15 лет с конфискацией имущества.

Кто такой Шелков

Олигарха Шелкова считают причастным к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в РФ. Установлено, что он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран.

Напомним, квартиру бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в Одессе, которая была конфискована, не удалось продать на аукционе, 17 апреля. После чего цену на нее снизили вдвое.