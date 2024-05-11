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На аукцион четвертый раз выставили недостроенный дом в Затоке

11 мая 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На аукцион четвертый раз выставили недостроенный дом в Затоке
Недостроенный дом в Затоке. Фото: Prozorro.Sale
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Затоке, популярном курортном городке на побережье Одесской области, повторно выставили на аукцион недостроенный девятиэтажный дом. Стартовая цена лота составляет около 145 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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Что известно о недостроенном доме в Затоке

Здание, которое находится в собственности Общества с ограниченной ответственностью "Пивденбуд", является имуществом банкрота. По старому проекту это должна быть гостиница.

Отель в Затоке по проекту
Проект гостиницы в Затоке. Фото: Prozorro.Sale

Что продают

В составе объекта также выставлены различные строительные материалы, в том числе стеклопакеты, строительные леса, двери и бетонные лестницы. В лот также входит право аренды земельного участка площадью 0,8 гектара. Одно из преимуществ объекта — расположение всего в 200 метрах от моря.

Что известно о предыдущих аукционах

Однако, несмотря на потенциальные преимущества, это уже четвертый аукцион по продаже этого здания. Предыдущие три аукциона не удалось провести из-за отсутствия покупателей. Первый аукцион проводился 7 ноября прошлого года. Тогда здание предлагали потенциальным покупателям со стартовой ценой в 200 млн. грн. Следующий аукцион со стартовой ценой в 160 млн грн должен был состояться 24 ноября. Торги тоже провалились. На третьем аукционе недострой пытались продать за 120 млн.

Недостроенный отель в Затоке
Дом, который продается в Затоке. Фото: Prozorro.Sale

Другие аукционы в Одессе

Напомним, Фонд госимущества Украины сообщил о повторной продаже квартир в ЖК Одессы, когда-то принадлежавших российскому олигарху Михаилу Шелкову и украинскому коллаборанту Владимиру Сальдо. В этот раз цены на недвижимость снижены вдвое.

Также мы писали, что Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью около 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.

Добавим, что в марте единый имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" в очередной раз был выставлен на аукцион. Однако его стоимость указана вдвое меньше, чем в предыдущий раз.

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