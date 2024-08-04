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В ВМС показали видео, как проходил спуск на воду корвета "Гетман Иван Выговский"

4 августа 2024 10:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
"Гетман Иван Выговский" - появилось видео спуска на воду корвета
Корвет "Гетман Иван Выговский". Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Турции на воду спустили многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Выговский", который строят по заказу Украины. Он оснащен современным вооружением и станет мощным дополнением ВМС Украины.

Видео спуска корвета на воду в воскресенье, 4 августа, опубликовали в своем Telegram-канале Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

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Корвет был спущен на воду под аплодисменты и гимн Украины. В церемонии приняли участие высшее военное руководство страны, в том числе командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа и Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Корвет "Гетман Иван Выговский"

Известно, что украинский корвет содержит множество новшеств, которые значительно повысят его боевые возможности и эффективность в выполнении задач. Он отличается от серийных турецких кораблей этого проекта увеличенным на 50% количеством систем вооружения. Это было сделано с учетом современных реалий войны на море и специфических потребностей Украины.

Передача Украине корвета "Гетман Иван Выговский"

Корвет "Гетман Иван Выговский" совершит свое первое плавание в 2026 году, а передача корабля ВМС Украины запланирована на первый квартал 2027 года. Спуск на воду корвета стал возможным благодаря тесному сотрудничеству между Украиной и Турцией в военной сфере. Это также является важным шагом по укреплению оборонного потенциала Украины и повышению уровня безопасности в Черноморском регионе.

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