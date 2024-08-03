Озброєння буде більше: корвет "Гетьман Іван Виговський" відрізняється від аналогів

Корвет "Гетьман Іван Виговський". Фото: скриншот з відео

Новий український корвет "Гетьман Іван Виговський", спущений на воду в Туреччині, відрізнятиметься від серійних турецьких кораблів. Він матиме більшу кількість систем озброєння, ніж його аналоги.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, на своїй сторінці в Fаcebook повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Новий український корвет "Гетьман Іван Виговський" був спущений на воду в Туреччині 1 серпня цього року. Він, за словами Дмитра Плетенчука, відзначається значною перевагою у кількості систем озброєння порівняно із серійними турецькими кораблями цього проєкту.

"Насправді у цьому кораблі закладено багато сюрпризів. Лише один факт: від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, наш відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння", — зазначив Плетенчук.

Допис речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука. Фото: скриншот

Вихід у море корвета "Гетьман Іван Виговський"

Відомо, що перший вихід у море для корвета "Гетьман Іван Виговський" заплановано на 2026 рік, а передача Військово-Морським силам України має відбутися у першому кварталі 2027 року. Збільшена кількість систем озброєння, які були додані на корвет, враховує сучасні виклики та загрози, що постають перед українським флотом. Це дозволить "Гетьману Івану Виговському" ефективніше виконувати завдання на морі.