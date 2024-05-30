Перший корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на ходові випробування — результати

Корвет класу ADA на воді. Фото: shipshub

Перший корвет "Гетьман Іван Мазепа" успішно вийшов на ходові випробування. Він був побудований за проектом Ada для ВМС України та є важливою частиною перспективного зміцнення Сил оборони України

Про це у соцмережі Х повідомляє турецький морський оглядач Енес Балчі.



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. @UA_NAVY için @STMDefence ana yükleniciliğinde, RMK Marine Tersanesi'nde inşa edilen Hetman Ivan Mazepa (F-211) Korveti bugün ilk seyir denemesini gerçekleştirdi . 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/SHzg3HK5aB — Enes Balcı (@en_balci) May 29, 2024

"Іван Мазепа" на воді

Від моменту спуску корабля на воду в жовтні 2022 року до його перших випробувань минуло півтора року. Цей період був важливим для підготовки корвета до активної служби і є значним кроком у зміцненні обороноздатності України.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), який будує RMK Marine Shipyard як головний підрядник, провів сьогодні перші навігаційні випробування", — йдеться у повідомленні.

Озброєння корвета

На корветі "Гетьман Іван Мазепа" вже встановлено артилерійське озброєння. Зокрема, на носу корабля розташована 76-мм артилерійська установка Leonardo Super Rapid, а в кормі — 35-мм зенітна артилерійська установка Aselsan Gokdeniz. Проте, щодо інших елементів озброєння цього корабля наразі немає точних відомостей.

Озброєння корвету класу ADA. ФОто: Naval Analyses

Нагадаємо, що роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, тоді була нарізана сталь та формувалися секції. Пізніше, восени 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. Планується, що корвет ухвалять до складу ВМФ України вже у цьому році.

Ми також писали, що Президент України Володимир Зеленський постановив присвоїти одному з корветів класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом, надалі корвет іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський".