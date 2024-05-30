Первый корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания — результаты

Корвет класса ADA на воде. Фото: shipshub

Первый корвет "Гетман Иван Мазепа" успешно вышел на ходовые испытания. Он был построен по проекту Ada для ВМС Украины и является важной частью перспективного укрепления сил обороны Украины.

Об этом в соцсети Х сообщает турецкий морской обозреватель Энес Балчи.

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. @UA_NAVY için @STMDefence ana yükleniciliğinde, RMK Marine Tersanesi'nde inşa edilen Hetman Ivan Mazepa (F-211) Korveti bugün ilk seyir denemesini gerçekleştirdi . 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/SHzg3HK5aB — Enes Balcı (@en_balci) May 29, 2024

"Иван Мазепа" на воде

С момента спуска корабля на воду в октябре 2022 года до его первых испытаний прошло полтора года. Этот период был важен для подготовки корвета к активной службе и является значительным шагом в укреплении обороноспособности Украины.

"Корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211), строящий RMK Marine Shipyard как главный подрядчик, провел сегодня первые навигационные испытания" , — говорится в сообщении.

Вооружение корвета

На корвете "Гетман Иван Мазепа" уже установлено артиллерийское вооружение. В частности, на носу корабля расположена 76-мм артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, а в корме – 35-мм зенитная артиллерийская установка Aselsan Gokdeniz. Однако относительно других элементов вооружения этого корабля пока нет точных сведений.

Вооружение корвета класса ADA. Фото: Naval Analyses

Напомним, что работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, тогда была нарезана сталь и формировались секции. Позднее осенью 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. Планируется, что корвет будет принят в состав ВМФ Украины уже в этом году.

Мы также писали, что Президент Украины Владимир Зеленский постановил присвоить одному из корветов класса Ada ВМС ВСУ имя украинского гетмана. Согласно указу, в дальнейшем корвет будут именовать — "Гетман Иван Выговский".