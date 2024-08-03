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Корвет "Гетман Иван Выговский" будет иметь дополнительные системы вооружения

3 августа 2024 18:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Вооружение будет больше: корвет "Гетман Иван Выговский" отличается от аналогов
Корвет "Гетман Иван Выговский". Фото: скриншот из видео
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Новый украинский корвет "Гетман Иван Выговский", спущенный на воду в Турции, будет отличаться от серийных турецких кораблей. Он будет иметь большее количество систем вооружения, чем его аналоги.

Об этом в пятницу, 2 августа, на своей странице в Facebook сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Новый украинский корвет "Гетман Иван Выговский" был спущен на воду в Турции 1 августа этого года. Он, по словам Дмитрия Плетенчука, отмечается значительным преимуществом в количестве систем вооружения по сравнению с серийными турецкими кораблями этого проекта.

"На самом деле в этом корабле заложено много сюрпризов. Только один факт: от серийного проекта, стоящего на вооружении турецкого флота, наш отличается увеличенным на 50% количеством систем вооружения", — отметил Плетенчук.

Корвет "Гетман Иван Выговский" будет на 50% больше систем вооружения, чем аналоги - фото 1
Сообщение спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука. Фото: скриншот

Выход в море корвета "Гетман Иван Выговский"

Известно, что первый выход в море для корвета "Гетман Иван Выговский" запланирован на 2026 год, а передача Военно-Морским силам Украины состоится в первом квартале 2027 года. Увеличенное количество систем вооружения, добавленных на корвет, учитывает современные вызовы и угрозы, стоящие перед украинским флотом. Это позволит "Гетману Ивану Выговскому" эффективнее выполнять задачи на море.

Корвет "Гетман Иван Выговский" будет иметь дополнительные системы вооружения, чем аналоги - фото 2
Так выглядит корвет "Гетман Иван Выговский". Фото: Facebook/rustemumerov

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