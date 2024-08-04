"Гетьман Іван Виговський" — з'явилося відео спуску на воду корвета

Корвет "Гетьман Іван Виговський". Фото: скриншот

У Туреччині на воду спустили багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Виговський", який будують на замовлення України. Він оснащений найсучаснішим озброєнням та стане потужним доповненням ВМС України.

Відео спуску корвета на воду, у неділю, 4 серпня, опублікували у своєму Telegram-каналі Військово-морські сили Збройних сил України.

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Корвет був спущений на воду під оплески та гімн України. В церемонії взяли участь вище військове керівництво країни, зокрема командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа та Міністр оборони України Рустем Умєров.

Корвет "Гетьман Іван Виговський"

Відомо, що український корвет містить багато нововведень, які значно підвищать його бойові можливості та ефективність у виконанні завдань. Він відрізняється від серійних турецьких кораблів цього проєкт збільшеною на 50% кількістю систем озброєння. Це було зроблено з урахуванням сучасних реалій війни на морі та специфічних потреб України.

Передача Україні корвету "Гетьман Іван Виговський"

Корвет "Гетьман Іван Виговський" здійснить своє перше плавання у 2026 році, а передача корабля ВМС України запланована на перший квартал 2027 року. Спуск на воду корвету став можливим завдяки тісній співпраці між Україною та Туреччиною у військовій сфері. Це також є важливим кроком у напрямку зміцнення оборонного потенціалу України та підвищення рівня безпеки у Чорноморському регіоні.