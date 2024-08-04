Росіяни вивели у Чорне море носій "Калібрів" — скільки ракет загрожує

Кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на сьогодні, 4 серпня, в акваторії Чорного моря присутній російський флот. Зараз на рейді перебуває споряджений ракетоносій загарбників. Також окупанти не виходять і із Середземного моря — у неділю там на чергуванні 16 ракет типу "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Чорне море — в акваторії чатують два ворожих ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту.

Середземне море — два кораблі, один із них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".

Російські кораблі в морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську. Так за добу в інтересах РФ прохід здійснили:

до Чорного моря — 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС.