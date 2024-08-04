В центрі Одеси перевернулася пожежна автодрабина

Аварія в центрі Одеси. Фото: facebook/Олександр Отдєльнов

Сьогодні вранці, 4 серпня, в центрі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. На розі вулиць Рішельєвська та Троїцька внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем FAW перевернулася пожежна автодрабина, троє людей постраждали.

Про це у неділю, 4 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Деталі аварії

За інформацією рятувальників, інцидент стався під час слідування пожежної автодрабини на спрацювання автоматичної пожежної сигналізації за адресою вул. Базарна. Попередньо, причиною аварії стало те, що водій вантажівки не надав переваги спецтранспорту ДСНС, який рухався зі звуковими сигналами та проблисковими маячками. Внаслідок зіткнення автодрабина перевернулася на бік.

В центрі міста перевернулась пожежна автодрабина. Фото: facebook/Олександр Отдєльнов

Перевернула пожежна автодрабина в Одесі. Фото: facebook/Олександр Отдєльнов

Затиснута між вантажівкою пожежна автодрабина. Фото: facebook/Олександр Отдєльнов 1 / 3

Постраждалі під час аварії

В результаті ДТП постраждали три людини: водій пожежної автодрабини, водій вантажівки та жінка-пішохід. Всіх госпіталізовано до медичних закладів бригадою швидкої медичної допомоги. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники для з'ясування обставин ДТП та надання необхідної допомоги.