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В Одессе перевернулась пожарная автолестница — есть пострадавшие

4 августа 2024 09:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В центре Одессы перевернулась пожарная автолестница
Авария в центре Одессы. Фото: facebook/Александр Отдельнов
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром, 4 августа, в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. На углу улиц Ришельевской и Троицкой в результате столкновения с грузовым автомобилем FAW перевернулась пожарная автолестница, три человека пострадали.

Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Детали аварии

По информации спасателей, инцидент произошел при следовании пожарной автолестницы на срабатывание автоматической пожарной сигнализации по адресу ул. Базарной. Предварительно причиной аварии стало то, что водитель грузовика не предпочел спецтранспорт ГСЧС, который двигался со звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. В результате столкновения автолестница перевернулась на бок.

  • Авария в Одессе
    В центре города перевернулась пожарная автолестница. Фото: facebook/Александр Отдельнов
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    Перевернула пожарная автолестница в Одессе. Фото: facebook/Александр Отдельнов
  • Пожарная автолестница
    Зажата между грузовиком пожарная автолестница. Фото: facebook/Александр Отдельнов
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Пострадавшие во время аварии

В результате ДТП пострадали три человека: водитель пожарной автолестницы, водитель грузовика и женщина-пешеход. Все госпитализированы в медицинские учреждения бригадой скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели для выяснения обстоятельств ДТП и предоставления необходимой помощи.

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