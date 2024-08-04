Одесщина заняла четвертое место по количеству поданных заявок в вузы

Молодежь с интересом читает книгу. Фото иллюстративное: pixabay

Одесская область заняла четвертое место по количеству поданных заявок в вузы в 2024 году. Высшие учебные заведения города привлекли более тридцати тысяч абитуриентов, что свидетельствует о высоком уровне популярности региона среди украинских студентов.

Об этом говорится на платформе Education.ua.

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Одесчина в топ-5

Одесчина попала в топ-5 регионов Украины, где больше всего абитуриентов желают получать высшее образование. По данным платформы Education.ua, в 2024 году заявки в вузы Одессы подали 34,8 тысячи абитуриентов.

Какие еще регионы вошли в рейтинг

Всего в этом году в вузы подали почти 189,5 тысячи украинских абитуриентов. Больше всего из них планируют обучение в Киеве, традиционно занимающем первое место по популярности. После столицы на втором месте оказался Львов, а на третьем — Харьков. Одесская область заняла четвертое место, а замыкает пятерку Днепропетровская область, которая несколько уступает Одесчине, но также пользуется большим спросом среди абитуриентов.