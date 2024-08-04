Одещина посіла четверте місце за кількістю поданих заявок до вишів

Одещина увійшла до найкращих п'яти регіонів, де хочуть вчитися українці
Одеська область посіла четверте місце за кількістю поданих заявок до вишів у 2024 році. Вищі навчальні заклади міста залучили понад тридцять тисяч абітурієнтів, що свідчить про високий рівень популярності регіону серед українських студентів.
Про це йдеться на платформі Education.ua.
Одещина в топ-5
Одещина потрапила до топ-5 регіонів України, де найбільше абітурієнтів бажають здобувати вищу освіту. За даними платформи Education.ua, у 2024 році заявки до вишів Одеси подали 34,8 тисячі абітурієнтів.
Які ще регіони увійшли в рейтинг
Всього у цьому році до вишів подали майже 189,5 тисяч українських абітурієнтів. Найбільше з них планують навчання у Києві, який традиційно займає перше місце за популярністю. Після столиці на другому місці опинився Львів, а на третьому — Харків. Одеська область зайняла четверте місце, а замикає п'ятірку Дніпропетровська область, яка дещо поступається Одещині, але також має значний попит серед абітурієнтів.
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