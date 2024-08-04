Одещина посіла четверте місце за кількістю поданих заявок до вишів

Молодь зацікавлено читає книжку. Фото ілюстративне: pixabay

Одеська область посіла четверте місце за кількістю поданих заявок до вишів у 2024 році. Вищі навчальні заклади міста залучили понад тридцять тисяч абітурієнтів, що свідчить про високий рівень популярності регіону серед українських студентів.

Про це йдеться на платформі Education.ua.

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Одещина в топ-5

Одещина потрапила до топ-5 регіонів України, де найбільше абітурієнтів бажають здобувати вищу освіту. За даними платформи Education.ua, у 2024 році заявки до вишів Одеси подали 34,8 тисячі абітурієнтів.

Які ще регіони увійшли в рейтинг

Всього у цьому році до вишів подали майже 189,5 тисяч українських абітурієнтів. Найбільше з них планують навчання у Києві, який традиційно займає перше місце за популярністю. Після столиці на другому місці опинився Львів, а на третьому — Харків. Одеська область зайняла четверте місце, а замикає п'ятірку Дніпропетровська область, яка дещо поступається Одещині, але також має значний попит серед абітурієнтів.